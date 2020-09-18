Экс-президент Обама опубликует свои мемуары. Но только после ноябрьских выборов в США

Книга будет доступна в продаже с 17 ноября. "В ней я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех", – написал Барак Обама в Twitter.

768-страничные мемуары выйдут одновременно на 25 языках. Бумажная версия книги в твердом переплете в США будет стоить около $45, электронная – $17,99, аудиоверсия – $40 за загрузку и $60 – на компакт-диске, сообщил телеканал CNN.

Книга является первым из двух томов мемуаров Обамы. Она охватывает период его политической карьеры, который завершается операцией по убийству Усамы бен Ладена.

В 2018 году супруга экс-президента Мишель Обама опубликовала свои мемуары "Становление", которые стали бестселлером. За первую неделю было продано 1,4 млн копий, книга оставалась № 1 в списке бестселлеров Amazon более двух месяцев. Супруги вместе получили аванс в размере $65 млн за мемуары от издательства Penguin Random House.

Пока же Обама в видео, размещенном на сайте CNN, призывает молодых американцев "иметь свой собственный план на предстоящие выборы" и обязательно проголосовать.

Напомним, накануне выхода в печать воспоминаний Джона Болтона "Комната, где все произошло. Мемуары из Белого дома" некоторые СМИ писали, что это взорвет Америку. Однако эффект "политической Хиросимы" сразу не наступил.