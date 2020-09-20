Парк в Таиланде будет по почте возвращать туристам оставленный ими мусор

Сотрудники национального парка Кхауяй в Таиланде будут по почте высылать туристам мусор, который они оставили после себя на территории. Нарушители также будут зарегистрированы и поставлены на учет полицией.

Об этом сообщает BBC.

Согласно новым правилом, все желающие посетить парк должны будут указывать свои данные. Министр окружающей среды Таиланда Таиланда Варавут Сильпа-арча заявил, что так будет легче определять нарушителей.

Тех, кто мусорит, будут отслеживать по видеокамерам. Сотрудники парка будут собирать весь мусор, который оставили посетители, включая и остатки продуктов, и высылать его им по почте на домашний адрес с пояснительной запиской.

Первая мусорная посылка уже готова к отправке. В ней – записка с текстом: "Вы забыли это в национальном парке Кхауяй".

Варавут Сильпа-арча также сообщил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности – нарушителю может грозить г до пяти лет тюремного заключения.

Парк Кхауяй является вторым по величине в Таиланде и занимает площадь 2168 квадратных километров. На его территории обитают 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней. Оставленный людьми мусор может серьезно навредить животным.

Напомним, Малайзия вернет США, Великобритании и другим странам 450 тонн ввезенных пластиковых отходов. А Филиппины отправили в Канаду тонны мусора, который был незаконно отправлен в Манилу еще в 2014 году.