"Отправили абсолютно голого". Навальный требует вернуть его одежду, на которой может быть "Новичок"

Алексей Навальный требует от российских правоохранителей вернуть ему одежду, изъятую в больнице Омска. Об этом Навальный написал в своем блоге.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа", – сообщил Навальный.

По его словам, одежду у него забрали в рамках доследственной проверки, которая не может продолжаться дольше, чем 30 суток. Это время, по мнению Навального, использовали, чтобы "прятать эту важнейшую улику".

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"Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок", – заявил Навальный.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".