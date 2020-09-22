Количество выздоровевших в мире больше числа заболевших. Статистика по коронавирусу на 22 сентября

По состоянию на утро понедельника, 22 сентября, в мире коронавирусом инфицировались 31 482 604 человека, что на 245 065 человек больше, чем сутки ранее (прирост за двое последних суток составил 495 138 человек. При этом 969 298 человек умерли, что на 4233 человека за сутки больше (прирост за двое суток составил 7 897 человек) и 23 110 086 человек выздоровели, что на 280 408 человека больше, чем сутки ранее (прирост выздоровевших за двое суток составил 523 038 человек).

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Впервые за последнее время количество выздоровевших превышает количество инфицированных, причем эта тенденция сохраняется вторые сутки подряд.

Среди 213 стран антилидерство имеют США (более 7 миллионов общего числа зараженных) Индия (более 5 миллионов больных), Бразилия (более 4 миллионов) и Россия (более 1 миллиона инфицированных).

"Лидерами" по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки (днем ранее – на 15-м).

Больше всего новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике – там умерли 204 человека (235 человек сутки ранее). При этом, по общему колиеству жертв коронавируса эта страна занимает 7 строчку антирейтинга, когда как в тройке лидеров остаются США, Индия и Бразилия.

При этом, по данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, общее количество инфицированных по всему миру, традиционно меньше – 30 440 447 человека. А общее число умерших по всему миру достигло показателя в 938 870 человек.

Напомним, около 200 вакцин от коронавируса в настоящее время проходят клинические и доклинические испытания в мире.