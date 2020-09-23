Комитет Сената США утвердил кандидатуру генерала Кита Дейтона на должность посла в Украине

Комитет Сената США по иностранным делам утвердил кандидатуру генерала Кита Дейтона на должность посла США. Теперь кандидатура Дейтона должна быть одобрена Сенатом.

Об этом говорится на сайте комитета.

Председатель комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что должность посла США в Украине играет "жизненно важную роль" в формировании внешней политике Соединенных Штатов.

"Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", – сказал он.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Европейского центра изучения вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии. В 2018 году он был назначен советником Министерства обороны Украины. Получил образование в Кембриджском и Гарвардском университетах и Университете Южной Калифорнии. Владеет русским и немецким языками.

Дейтон также был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по стратегии, планам и политике штаба США, директором операций разведки Пентагона.

Напомним, посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что утверждение американским Сенатом нового посла в Украине затянулось из-за корректировки графика работы Конгресса в связи с коронавирусом.