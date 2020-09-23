Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей

Список состоит из пяти категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". В них по 15–25 человек. В кратком комментарии объясняется, почему в список включена именно эта персона.

Ни в одну из категорий на этот раз не попал Владимир Путин, который ранее неоднократно был в этом списке. Вообще в нем нет россиян, как и украинцев.

Среди лидеров в текущем году: директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и другие.

К титанам отнесены гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, глава МВФ Кристалина Георгиева, шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и др.

Новаторами названы певица Megan Thee Stallion, астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.

Деятели искусства: исполнители The Weeknd и Селена Гомез, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, виолончелист Йо Йо Маи др.

Кумирами же Time считает основателей движения Black Lives Matter, правозащитницу Анджела Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и другие.

Напомним, Фокус в этом году опубликовал рейтинги 100 самых богатых украинцев и 39 лучших топ-менеджеров Украины.