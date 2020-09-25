Статистика коронавируса в мире на 25 сентября. Больше 300 тысяч новых заражений за сутки

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в мире коронавирусом инфицировались 32 413 887 человек. Прирост числа инфицированных за последние пятеро суток составил 1 727 321 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

При этом всего с начала пандемии умерли 981 962 человека, из них за последние сутки – 6 491 человека. Стоит отметить, что за последние трое суток показатель смертности держится на уровне 6000 жертв каждые 24 часа. При этом прирост по смертности в мире за последние пятеро суток составил 26 341 человек.

Также 23 928 589 человек выздоровели, что на 249 103 человека больше, чем сутки ранее. Прирост выздоровевших за пятеро суток составил 1 341 541 человек.

Лидерами антирейтинга по общему количеству инфицированных остаются США (более 7 миллионов общего числа зараженных) Индия (более 5 миллионов больных), Бразилия (более 4 миллионов) и Россия (более 1 миллиона инфицированных). Украина в этом списке, как и день ранее, занимает 25 место.

А вот антирейтинг по количеству новых случаев выглядит иначе: на первом месте – Мексика (почти 5000 новых случаев за сутки), на втором – Индия (более 2000 зараженных), на третьем – Бельгия (более 1000 новых случаев заражения), а на четвертом – Пакистан (более 700 новых случаев). Украина в этом рейтинге занимает 39-ю строчку, за сутки опустившись на один пункт вниз.

В рейтинге по количеству новых жертв за сутки продолжает лидировать Мексика (490 умерших за сутки, сутки ранее – 601 жертва).

По данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, общее количество инфицированных по всему миру традиционно меньше – 32 141 082 человека. А общее число умерших по всему миру достигло показателя в 981 808 человек, что за сутки составило 6708 человек.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.

Напомним, в настоящее время в мире проходят клинические и доклинические испытания около 200 вакцин от коронавируса.