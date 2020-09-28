Статистика коронавируса в мире на 28 сентября: один миллион погибших

Общее количество заболевших Covid-19, по данным на утро понедельника, 28 сентября, достигло 33 307 577 человек. Из этого числа, болезнь побороли 24,6 миллиона человек, и активными по сей день считаются 7,6 миллиона случаев.

Как сообщает "Worldometrs", за сутки прибавилось почти 252 тысячи диагностированных случаев заражения. При этом, число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 1 миллиона 2 тысяч и 158-ми человек. Больше всего смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

По числу заразившихся в списке стран на сайте Украина сохраняет 15-е место, занимая 33-ю позицию по числу жертв – 3 959 человек.

Таки образом всего за два дня, с 26 сентября, Индия догнала и перегнала США по суммарному количеству заразившихся, заняв первое место в ТОПе стран, предоставляющих статистику о заболеваемости Covid-19 .

Напомним, по состоянию на воскресенье, 27 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 198 634 человека, а по числу новых диагностированных случаев болезни Харьковская область перегнала Киев.