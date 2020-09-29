Трамп почти догнал по рейтингу Байдена в преддверии их первых дебатов – опрос

Рейтинг республиканца Дональда Трампа почти что сравнялся с популярностью его конкурента на президентских выборах, демократа Джо Байдена, и отстает всего лишь на 2%.

За действующего президента готовы проголосовать 45% американцев, в то время как за Джо Байдена – 47%, передает "The Hill".

Такие данные демонстрирует соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll (HCHP), Гарвардского центра американских политических исследований совместно с глобальной консалтинговой компанией Harris Insights and Analytics.

"Опрос показал, что американцы поддержали экономические успехи президента. В частности, из-за падения темпов безработицы и высказываниях о намерениях бороться с беспорядками в США", – заявил один из директоров HCHP Марк Пенн.

Таким образом, по сравнению с августовскими цифрами организации, Трамп набрал 3%, а Байден потерял 2% поддержки. Тем временем, до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября этого года, осталось 35 дней.

Разрыв сократился накануне дебатов двух политиков. Так, во вторник, 29 сентября в Кливленде, штат Огайо будут проходить первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Ожидается, что на дебатах будут подниматься следующие темы: пандемия Covid-19, американская экономика, кандидат от Дональда Трампа на должность главы Верховного суда, а также расследование New York Times, согласно которому президент заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах.