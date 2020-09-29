Штаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника на работу, – и.о. главы миссии при Альянсе

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев сообщил, что после того, как Украина стала участницей Программы расширенных возможностей (Enhance Opportunity Program - EOP), штаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника для работы в оборонной сфере.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина.

"Страны-члены Альянса имеют право и возможность направлять на работу в штаб-квартиру НАТО своих специалистов, это так называемый IS - International Staff - международный персонал и IMS - International Military Staff - международный военный персонал. Ведь, напомню, Североатлантический альянс - это военно-политическая организация. Теперь, благодаря EОР, Украина, не будучи членом НАТО, получит возможность направить в штаб-квартиру своего специалиста работать в оборонной сфере", – сказал Толкачев.

Он отметил, что речь идет о двухлетнем контракте с возможностью продления.

"Финансирование будет за счет Украины. Речь идет о двухлетнем контракте с возможностью продления. Наш специалист будет работать не только с украинским оборонным планированием, но и будет привлечен к работе с партнерами и с членами организации", – пояснил Толкачев.

По его словам, Министерство обороны Украины проведет отбор кандидатов на эту позицию.

Напомним, в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).