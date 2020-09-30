Статистика коронавируса в мире на 30 сентября: Штаты вернулись в топ-3 по количеству новых смертей

По состоянию на утро 30 сентября в мире зарегистрировано 33 844 178 случаев заражения Covid-19. За прошедшие сутки заболели 287 906 человек.

Таким образом, согласно данным с данным с сайта Worldometer, суточная заболеваемость коронавирусом, продемонстрировав на неделе незначительный спад, начала возвращаться к максимальным значениям сентября, когда фиксировалось по триста тысяч заражений в день.

Больше всего новых диагностированных случаев Covid-19, так же, как и за сутками ранее, прибавилось в Индии – 80 тысяч 500 человек, в США – 44 227 и в Бразилии – 31 990.

Таблица: Worldometers.info

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 5 853 человека и составляет 1 миллион 12 тысяч и 659 человек против вчерашних 1006129 случаев. Если вчерашняя тройка стран с самым большим приростом смертей выглядела так: Индия, Бразилия и Аргентина, то по данным на сегодня в ТОП-3 вернулись Штаты, и теперь лидерами по смертности выступают Индия, США и Бразилия.

Напомним, во вторник, 29 сентября, Индия стала лидером по росту числа заболевших коронавирусом, а суточная заболеваемость коронавирусом в мире, несмотря на "вторую волну", продемонстрировала нисходящую динамику.