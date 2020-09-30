Пропавшую без вести два года назад женщину нашли дрейфующей в море

46-летняя колумбийка Анжелика Гайтан считалась пропавшей без вести. Родственники не знали, где она находилась в последние два года. В сентябре 2018 года она прекратила с ними общение и перестала выходить на связь. Однако в 26 сентября 2020 года двое рыбаков увидели её плывущей посреди Карибского моря с закрытыми глазами, сообщает Newsweek.

Издание The Mirror опубликовало видео, на котором рыбаки увидели плывущую на спасательном круге женщину. Сперва один из рыбаков говорил с ней на испанском, а затем на английском, пытаясь убедиться, что она его понимает. Далее рыбаки вытащили Анжелику Гайтан на свою лодку. Она была настолько ослаблена, что не могла отвечать, когда к ней обращались.

Позже, когда женщине оказали медицинскую помощь, она рассказала, что ушла из дома из-за того, что её супруг издевался над ней. Полгода она жила на улицах Барранкилье, затем отправилась в женский приют. Там приняли меры защиты, чтобы держать её мужа подальше от неё. Однако 25 сентября стало известно, что её супруг покинул город, и женщину попросили уйти из приюта. После этого Анжелика Гайтан решила покончить с собой и отправилась на пляж. По словам колумбийки, она не помнит, что происходило, когда она была в воде, но рада, что осталась жива.

Сейчас Анжелика Гайтан находится на лечении в больнице, ей удалось связаться со своей семьей в Боготе.

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