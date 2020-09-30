Азербайджан будет продолжать военную операцию в Карабахе до тех пор, пока Армения не выведет войска

Азербайджан будет продолжать военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе до тех пор, пока Армения не выведет свои войска. Об этом сообщает МИД Азербайджана, передает Интерфакс-Азербайджан.

Ведомство сообщает, что 29 сентября состоялось специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ.

"На этом заседании постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской Группе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность намерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию", – сказано в сообщении.

Читайте также: Азербайджан опубликовал новую партию видеороликов с уничтожением солдат и техники Армении

Постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ подчеркнул, что эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта, начавшаяся 27 сентября, является крупномасштабной военной провокацией ВС Армении.

Напомним, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16.

Ранее стороны конфликта в Нагорном Карабахе рассказали о своих боевых успехах. В частности, во вторник вечером, 29 сентября Армения заявила о 790 ликвидированных военных армии Азербайджана, которой в ответ, в среду утром, 30 сентября озвучил цифру в 2300 уничтоженных за три дня конфликта армян.