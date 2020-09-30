Турция предлагала России решить конфликт в Карабахе по сирийской модели, но Москва отказалась

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция обсудила с Россией способы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает "Интерфакс", об этом Чавушоглу заявил в ходе круглого стола в турецком информагентстве "Anadolu".

В частности, говоря о возможности урегулирования конфликта в Карабахе по примеру совместной работы Турции и России в Сирии, глава турецкого внешнеполитического ведомства рассказал, что в этом контексте уже были проведены двухсторонние обсуждения с российской стороной.

"Были предложения от нашего президента Путину, также проводились обсуждения с Лавровым, но этот конфликт так и не нашел своего решения ни на двухстороннем, ни на многостороннем уровнях. Нерешенность же конфликта только воодушевляет Армению", – сказал турецкий министр.

Политик добавил: "Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?"

Общаясь с редакторами "Anadolu", министр подчеркнул: "Один только режим прекращения огня не решит конфликт, Армения также незамедлительно должна вывести свои войска с территории Азербайджана".

Кроме того, глава турецкого МИДа осудил позицию президент Франции Эммануэля Макрона, который, по словам Чавушоглу, выразил поддержку Армении. Напомним, в среду, 30 сентября Макрон обвинил Турцию в подстрекательстве Азербайджана к боевым действиям.

"Президент Франции не проявляет обеспокоенности в связи с продолжающейся оккупацией земель Азербайджана и при этом проявляет солидарность с агрессором в лице Армении. Париж тем самым поддерживает оккупацию земель Азербайджана", – отметил турецкий министр.

Напомним, во вторник, 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и заявил об активной роли Турции в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, а также попросил у Евросоюза "обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции". В тот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".