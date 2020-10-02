Армения заявила о готовности начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху

МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", – говорится в заявлении.

В Армении заявили, что действия Азербайджана и Турции, а также участие в конфликте иностранных боевиков подрывают региональную безопасность, что значительно повышает риск крупномасштабной войны.

Там подтвердили, что Армения будет и впредь отвечать на "совместные действия Азербайджана и Турции" в Нагорном Карабахе.

Напомним, Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, осудив эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление ирех лидеров, упрекнув их в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.