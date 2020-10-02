Помпео в самолете по пути в Хорватию сдал тест на коронавирус

После того, как COVID-19 подтвердился у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, госсекретарь Майк Помпео, находящийся в европейском турне, сдал тест на коронавирус в самолете по пути в Хорватию. Он получил отрицательный результат.

Об этом сообщает Fox 23.

"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга получили отрицательный результат анализов на коронавирус. Их проверили в самолете за 20 минут до приземления в Дубровнике, в Хорватии, в пятницу", – пишет издание.

Помпео заявил, что это уже его четвертый анализ за неделю.

"Я чувствую себя фантастически. Мы молимся за президента и первую леди, чтобы их выздоровление наступило как можно быстрее", – сказал Помпео журналистам.

Он также рассказал, что последний раз контактировал с президентом 15 сентября в Белом доме, при подписании соглашения об урегулировании отношений между Израилем, Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом. Американский лидер подтвердил это в своем Twitter. По его словам, он и Мелания немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения.