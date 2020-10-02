В Нагорном Карабахе под обстрел попал автобус с российскими журналистами

Автобус с российскими и армянскими журналистами и волонтером из США попал под артобстрел в карабахском Мартакерте. Об этом сообщает РИА Новости.

Под обстрел попали корреспондент программы "Время покажет", "Первого канала", корреспондент РИА Новости и четыре журналиста и оператора армянских каналов, а также волонтер из США, постоянно работающий в Ереване.

По словам корреспондента РИА Новости, журналисты ранее посетили город Мартакерт, который сейчас полностью покинут мирными жителями, так как продолжаются обстрелы.

"На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие", – сообщил он. Корреспондент добавил, что никто не пострадал.