Трампа назвали главным фактором дезинформации в условиях пандемии

Ученые из американского Корнеллского университета заявили, что президент США Дональд Трамп является главным распространителем дезинформации о коронавирусе.

Их работа названа"Что привело к инфодемии дезинформации о COVID?".

Термин "инфодемия" был введен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обозначения дезинформации, связанной с коронавирусом. Он образован путем соединения слов "информация" и "пандемия".

Исследователи утверждают, что проанализировали 38 млн англоязычных статей и сообщений о COVID-19, опубликованных традиционными СМИ по всему миру с 1 января по 26 мая.

Из этих статей в 1,1 миллиона так или иначе говорилось о дезинформации, связанной с пандемией. В сообщениях о дезинформации преобладали 11 основных тем: от теорий заговора до нападок на доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Самой популярной темой была "чудесные лекарства".

"Если людей вводят в заблуждение ненаучными и необоснованными заявлениями о болезни, они с меньшей вероятностью будут соблюдать официальные инструкции и, таким образом, рискуют распространить вирус", – сказала ведущий автор исследования Сара Эванега.

Исследование показало, что комментарии президента США Дональда Трампа часто вызвали всплески дезинформации о "чудесных лекарствах". Его авторы предположили, что Трамп вообще является крупнейшим фактором дезинформации во время пандемии коронавируса.

"Вольно или невольно, но СМИ играют важную роль в распространении дезинформации, потому что они усиливают голоса известных людей, даже если эти источники неверны", – отметила Эванега.

Хотя исследователи и не оценивали роль соцсетей в дезинформации, они отслеживали, как пользователи делятся историями традиционных СМИ в социальных сетях. Авторы обнаружили, что эти сообщения вызвали 36 миллионов взаимодействий в социальных сетях, 75% из них – в Facebook. На тему "чудодейственные лекарства" приходилось 42% всех обращений.

"Результаты свидетельствуют о сложной взаимосвязи между дезинформацией в традиционных СМИ и в социальных сетях", – сказал соавтор Джордан Адамс, аналитик данных Cision Insights.

Исследование проводилось с использованием платформы Cision Media Next Generation Communications Cloud, которая объединяет контент из более чем 7 миллионов источников по всему миру.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. За пару часов до этого заражение коронавирусом подтвердилось у помощницы Трампа Хоуп Хикс.