Будут продвигаться вглубь Азербайджана: Нагорный Карабах заявил о новом витке конфликта

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян сообщил о готовящихся ударах по Азербайджану.

В своем обращении к народу Азербайджана он заявил, что из-за обстрелов населенных пунктов, в том числе Степанакерта, карабахские военные, в свою очередь, собираются продвигаться вглубь территории Азербайджана и вести боевые действия уже на этих позициях.

"Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения", – сказал Араик Арутюнян.

Отметим, что на протяжении воскресенья, 4 октября, Армения и Азербайджан, которые схлестнулись в новом противостоянии за Нагорный Карабах, снова обвинили друг друга в ракетных обстрелах гражданского населения и мирных городов.

В частности, на видеорегистратор попал момент обстрела Степанакерта (Нагорный Карабах). На видео видно, как за несколько минут мирный квартал города превращается в руины.

Также на видео попал момент того, как армянский солдат подбивает танк Азербайджана из РПГ примерно с 50 метров.

Кроме того, Азербайджан показал разрушения после обстрела города Гянджа.

При этом, судить о достоверности некоторых кадров сложно, поскольку обе стороны часто не брезгуют использовать фейковоую информацию о противостоянии. Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения выдавали собственную военную технику за уничтоженную вражескую. А в Армении заявили, что Азербайджан нанес удары по армянским бутафорским зенитно-ракетным комплексам "Оса".