В Ереван прилетал российский спецборт. Пресс-секретарь Путина "ничего не знает"

Российский самолет Ил-96-300, входящий в состав специального летного отряда "Россия", прилетал в Ереван.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, который фиксирует перемещения различных бортов по миру.

Воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из Москвы в понедельник, 5 октября, в 09:14 и приземлилось в столице Армении спустя 2 часа 40 минут. Кто и для каких целей прибыл в Ереван этим рейсом, неизвестно.

Спецотряд "Россия" обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил и подчиняется Управлению делами президента РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о приземлившемся Ил-96, передает РИА Новости.

"Нет, не мог, я не располагаю такой информацией", – ответил Песков на вопрос о том, зачем Ил-96 прибыл в Ереван.

При этом, пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян подтвердила, что спецборт из России приземлялся в аэропорту Еревана, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

"Спецборт из России прибыл в Армению", – сказала Геворкян, не сообщив детали.

Стоит отметить, что согласно данным портала Radarbox, самолет с бортовым номером RA-96019 уже вылетел из Еревана и пролетает сейчас над территорией России.

Ранее сообщалось, что Азербайджан обвиняет Вооруженные силы Армении в обстреле города Гянджа, произошедшем в воскресенье, 4 октября. С армянской же стороны ответственность за обстрел взяла на себя Армия обороны Арцаха – вооруженные силы непризнанной НКР.