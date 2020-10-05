Кассетные боеприпасы в жилых кварталах. Карабах и Армения обвиняют Азербайджан

Фото и видео с подтверждением этого опубликованы на страницах непризнанной республики в соцсетях.

Кассетные боеприпасы - это бомбы или снаряды, состоящие из более мелких взрывчатых устройств (кассетных боевых элементов). Использование кассетных боеприпасов позволяет нанести больший ущерб живой силе противника, “покрывая” одним выстрелом значительную территорию за счет разлета и взрыва меньших кассет.

Телеграм-канал “Re:public of Artsakh” опубликовал видеозапись применения авиабомбы, напоминающей по действию кассетную, в ходе бомбардировки Степанакерта 4 октября. Инцидент был зафиксирован авторегистратором - сначала звучит сигнал воздушной тревоги, потом слышны звуки падения нескольких снарядов и множественные взрывы.

Представители непризнанного Нагорного Карабаха также продемонстрировали фотографии неразорвавшихся кассет, лежащих на улицах Степанакерта.

По заявлениям армянской стороны, азербайджанцы сознательно используют этот тип боеприпасов, чтобы увеличить жертвы среди гражданского населения контролируемой армянами территории.

В 2008 году под эгидой ООН была заключена Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление кассетных бомб присоединившимися странами. Документ подписали 108 стран мира. Однако среди них нет ни Азербайджана, ни Армении - равно как и США, России, Турции или Украины.

Напомним, Азербайджан заявляет, что обстрел района города Гянджа 4 октября был проведен непосредственно с территории Армении (а не из контролируемого армянами Нагорного Карабаха) и намекает на ответные симметричные действия. В Армении отрицают утверждения официального Баку и обвиняют в манипуляции с целью прикрыть собственные агрессивные планы.