Война в Карабахе, день 9-й: Армения "тактически" отступает, Азербайджан рапортует о захвате вооружения и техники

В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения между вооруженными силами Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Города обстреливают ракетами, в частности, по-прежнему поступают сообщения об использовании кассетных боеприпасов. Армянские военные прибегли к "тактическому отступлению", демобилизованным предлагают вернуться в строй (военные специальности не называются, но, вероятно, в первую очередь ждут танкистов, артиллеристов и военнослужащих войск ПВО), а сын премьер-министра записался добровольцем. Азербайджан сообщает о военных успехах и обещает не отступать, пока не добьется поставленной цели.

В Ереван прибыл борт из России - но неофициально, пресс-секретарь Кремля заявляет, что не ничего не знает об этой миссии. Европа выступает против войны, а Канада отказывается поставлять запчасти турецким беспилотникам, поскольку устала от обвинений.

Продолжаются обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, по словам омбудсмена НКР Артака Бегларяна, за 9 дней военного конфликта погибли 19 мирных жителей, 80 ранены. Азербайджан, в свою очередь, заявляет, что его города обстреливают: речь идет в первую очередь о Гяндже и Мингечауре, но также сообщают об обстрелах городов Барда, Агджабеди и Бейлаган. По официальным данным, которые предоставли в Баку, погибли 24 мирных жителя и ранен 121 человек. Обстрелы, как утверждает азербайджанская сторона, ведутся не с территории НКР, а непосредственно из Армении. Впрочем, подтверждений этому пока не предоставили, а Ереван все отрицает.

Азербайджан, который предыдующую неделю проводил "разведку боем", одновременно выбивая вражеское ПВО и бронетехнику ударами с воздуха, теперь перешел в наступление, которое приносит свои плоды. Однако погода по-прежнему не позволяет использовать беспилотники. Сегодня видео ударов БПЛ не публиковали.

Тем не менее, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль ВС Азербайджана ряда районов и стратегических высот, а Минобороны Азербайджана показало вооружение, захваченное на Джебраильском направлении.

По данным Telegram-канала "Доклад разведки", на фотографиях – две 122-мм гаубицы 2А18 / Д-30, несколько новых ящиков с болгарскими осколочно-фугасными снарядами 53-ОФ-462 для указанных гаубиц (датированы 2018 годом), 4 ПТУР 9М111"Фагот" (один из которых, похоже, 9М111-2 1980 г., немного улучшенная версия) и ящики от российских осколочно-фугасных снарядов ОГ-7В, судя по всему, 2017 года.

Кроме того, Азербайджан опубликовал карту взтятых под контроль территорий.

Появились также опубликованные Минобороны Азербайджана кадры из села Талыш.

А вот власти непризнанной НКР объявили об отводе войск. По словам пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна, командование армии приняло решение отвести силы на некоторых направлениях "в тактических целях" – чтобы "избежать лишних жертв" и "нанести больший урон войскам врага".

"Армейское командование продолжает профессионально вести бои, не за горами тот день, когда мы увидим, как в панике отступает расформированная армия врага. Решение уже принято, мы не остановимся", – заявил Погосян.Возможно, армия НКР после "разведки боем" воспользуется погодой для передислокации на другие рубежи. Они отступают, перемещая свое ПВО, а Азербайджан попытается этим воспользоваться.

Пресс-секретарь армии Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила, что Азербайджан попытавшись быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. "Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых военнослужащих, противник беспорядочным образом пустился в бегство", – написала она на своей странице в Facebook.