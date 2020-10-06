Румыния изменила правила въезда для украинцев: по прибытии придется проходить 14-дневный карантин

Румыния изменила правила въезда на свою территорию для украинцев, внеся Украину в перечень стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Теперь гражданам Украины по прибытии в Румынию придется проходить 14-дневный карантин.

Об этом говорится на сайте Национального института общественного здоровья страны.

Ограничения вступают в силу в полночь 7 октября.

Кроме Украины в списке стран с высоким уровнем заражения коронавирусом указаны: Молдова, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чехия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Грузия, Исландия, Ирак, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Великобритания, Мальта, Мальдивы, Катар, Черногория, Нидерланды, Испания, Словакия, США, Венгрия и ряд других.

Отмечается, что лица из указанных стран могут быть освобождены от карантина, если они остаются на территории Румынии менее трех суток (72 часов) и имеют отрицательный тест на SARS-CoV-2, сделанный максимум за 48 часов до въезда.

В то же время лица, находящиеся на 14-дневном карантине после въезда, могут прервать его на одиннадцатый день, если получат отрицательный тест на SARS-CoV-2 на восьмой день карантина.

Отметим, Румыния уже несколько раз продлевала запрет на въезд в страну. Транзит по ее территории разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по разрешенному маршруту. Обязательно нужно иметь при себе документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования.

В начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года, Румыния ввела тотальный карантин. Жителям разрешали выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Людям в возрасте старше 65 лет запрещали покидать свои дома.