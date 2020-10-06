Азербаджан опубликовал видео армянской бронетехники, захваченной после "тактического отступления"

Минобороны Азербайджана опубликовало два новых видео с фронта в Нагорном Карабахе, на которых азербайджанская армия исследует захваченные позиции отступившего подразделения армии Карабаха, а позже демонстрирует три танка, военный грузовик, ПТРК и коробки с боеприпасами, в качестве военных трофеев.

Во вторник вечером, 6 октября сайт МО Азербайджана опубликовал видео, с подписью: "Бронетехника, принадлежащая противнику, захвачена частями азербайджанской армии".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

На видео показаны три советских танка, на одном из которых присутствует символика Нагорного Карабаха, а в частности, герб Нагорно-Карабахской Республики.

Скриншот: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

В ролике также показано, как этих три танка уверенно едут колонной с азербайджанскими экипажами, а на бронемашинах уже наклеена символика Азербайджана. Таким образом, данное видео сообщает зрителю, что армия Карабаха, отступая, оставила на поле боя исправные танки.

Вскоре на YouTube-канале и на сайте Минобороны Азербайджана появился новый ролик, на котором армия Азербайджана инспектирует захваченную позицию армии Нагорного Карабаха, а также маркируют их, как свои, символикой Республики Азербайджан.

Скриншот: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

В числе прочего на видео показаны заваченные боеприпасы, пулеметы, противотанковый ракетный комплекс, а также военный грузовик и ящики с провиантом. В ролике присутствует еще один грузовик, но полностью сгоревший.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

За день до этого, вечером 5 октября Минобороны Азербайджана опубликовало ряд фотографий с подписью: "Вооружение и военная техника противника, оставленные армянскими военнослужащими и уничтоженные нашими подразделениями в боях".

На канале оборонного ведомства одновременно выложили соответствующий ролик с подписанный так: "Видеозапись захваченных вражеских трофеев".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

На видео показаны три танка, несколько грузовиков, а также три 122-мм гаубицы 2А18 / Д-30, и с десяток ящиков с болгарскими осколочно-фугасными снарядами 53-ОФ-462 для них.

Напомним, по состоянию на вечер понедельника, 5 октября армянские военные прибегли к "тактическому отступлению", в связи с чем оставили Азербайджану множество трофеев, о чем тот не преминул отрапортовать.

По состоянию на вторник, 6 октября конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже десятый день, начавшись в воскресение, 27 сентября наступлением армии Азербайджана на территории непризнанной республики.