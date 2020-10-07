Сделал себе подарок на день рождения. Путин заявил о запуске гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Во вторник, 6 октября, фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая поразила цель, расположенную за 450 км, в Баренцевом море, достигнув 8 скоростей звука. Время полета составило 4 минуты.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над "Цирконом". Хочу поблагодарить министра обороны, вас. Я знаю, что все вы выступаете не только как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем", - сказал Путин, обращаясь к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

По словам российского лидера, оснащение ВС России новейшими, "действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения, безусловно, и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства".

Отметим, что министерство обороны России также показало видео удара "Циркона" по цели. На кадрах можно увидеть момент пуска и первые секунды полета ракеты.

Справка

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин уточнил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон", как и для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С-14. Такими пусковыми установками в частности оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380.