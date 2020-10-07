Нравятся твои новые "буфера". Порноактриса, отсудившая у Трампа $44 тысячи, оскорбила его жену

Порноактриса и стриптизерша Сторми Дэниэлс, ранее рассказавшая о сексе с президентом США Дональдом Трампом, резко отреагировала на слова первой леди Америки Мелании Трамп о себе.

Пост об этом она написала в Twitter.

"Ха-ха-ха! Хотя мне не платили за секс и, следовательно, я технически не "прост**утка", я буду считать это тем, чем вы ежедневно являетесь. Вы продали свою ***** и свою душу… А у меня все по закону. Продолжай говорить обо мне. Между прочим, мне нравятся твои новые буфера. Опубликуешь (еще) обнаженку? Лол", - написала порноактриса.

Такую реакцию Мелания Трамп "заслужила" после того, как в разговоре со своей подругой Стефани Уинстон Волкофф нелестно высказалась о Дэниэлс, использовав нецензурные эпитеты.

"Иди погугли, и ты это прочтешь. Энни Лейбовиц снимала *люху из *орно, она будет в одном из выпусков, в сентябре или октябре", - рассказала Мелания, возмутившись тем, что порооактриса продолжает пользоваться популярностью у известных таблоидов.

Напомним, порноактриса Сторми Дэниелс подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом. Она снялась в десятках фильмов для взрослых. И не раз получала премии как актриса и режиссер.

Позже Суд Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа заплатить 44,1 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) за судебные издержки.