ООН: В Карабахе используют кассетные бомбы. Известно о гибели 53 гражданских

В Организации объединенных наций призвали остановить убийства мирных жителей Нагорного Карабаха, а также поделились своими подсчетами числа жертв.

Как сообщается в пятничном докладе главы Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, она располагает информацией о более чем полусотне случаев гибели гражданского населения Карабаха в результате военных действий.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и за ее пределами. По информации из разных источников, на 8-е октября известно о 53 погибших мирных жителях, в числе которых были дети", – уточнила Бачелет.

Она добавила, что с начала этого обострения, с 27 сентября, по ряду городов, поселков и деревень в регионе конфликта были нанесены артиллерийские удары: "Было разрушено большое количество зданий, включая жилые дома, школы и другие гражданские объекты. Подавляющее большинство из них располагалось в Нагорном Карабахе".

Комиссар ООН отметила, что в районе боевых действий были задействованы кассетные бомбы, и подчеркнула, что "применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено".

Напомним, в понедельник, 5 октября НКР и Армения заявили, что Вооруженные силы Азербайджана используют кассетные боеприпасы для обстрела жилых районов Степанакерта и других населенных пунктов. Армянский Telegram-канал опубликовал видео с регистратора в авто припаркованном на одном из улиц столицы НКР.

Видео: Telegram / Re:public of Artsakh

На днях столицу непризнанного Нагорного Карабаха в очередной раз обстреляли снарядами большой разрушительной можности. Видео одного из таких массированных обстрелов Степанакерта опубликовало Bars Media:

Видео: Bars Media Documentary Film Studio

Бачелет напомнила сторонам конфликта о необходимости придерживаться норм международного права о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также потребовала "избегать применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных районах".

Также по ее данным, отсутствие в районе боевых действий необходимых санитарных условий для местных жителей, которые вынуждены массово прятаться в подвалах из-за обстрелов, могут привести к вспышке Covid-19 в этом регионе.

Верховный комиссар также призвала все стороны этого конфликта, который продолжается более 30 лет, воздерживаться от подстрекательских, уничижительных или дискриминационных формулировок для разжигания розни: "Разжигание ненависти ни к чему не ведет, кроме как к взаимно дегуманизирующей и разрушительной ненависти, которая, как мы трагически видим сейчас, периодически перерастает в конфликты и гибель людей".

Напомним, в четверг, 8 августа Азербайджан заявил об обстрелах городов и сел Арменией: в 30 километрах от фронта в азербайджанском городе Барда было уничтожено кафе, в котором находились посетители, а также обстреляна школа. В тот же день Армения сообщила, что Азербайджан прицельно обстрелял собор Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши, а в храме от попаданий обрушился купол.