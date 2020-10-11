Польша ужесточает карантин: два часа в день в магазинах будут только для пенсионеров

В Польше с 15 октября вводятся "часы для пенсионеров" в магазинах и аптеках. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Правила, которые мы устанавливаем - это указания и рекомендации для пожилых людей. Но им должны следовать все граждане в рамках солидарности поколений. Их соблюдение может спасти жизни", пишет польский премьер.

Так, с 15 октября вводятся "часы пенсионеров" в продуктовых магазинах и аптеках. Это означает, что два часа в день, с 10 до 12, их смогут посещать только пенсионеры. В остальное время им следует находиться дома.

Также 38 миллионов злотых (10 054 496 долларов) будут выделены на поддержку домов престарелых.

Напомним, в Украине также был введен обширный перечень нововведений в борьбе с коронавирусом: школы и университеты перейдут на дистанционку, а в некоторых городах откроются новые госпитали.