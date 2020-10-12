Статистика коронавируса в мире на 12 октября: почти 300 тысяч новых случаев

По состоянию на утро 12 октября, в мире зафиксировали 278 013 новых случаев заболевания , всего за пандемию зафиксировано 37 748 234 случая коронавируса.

Такие данные приводит Worldometer.

Отмечено 3 874 смертельных случая, общее число умерших уже 1 081 443. Выздоровели 28 350 523 человека.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают лидировать США, Индия и Бразилия.

На первом месте находится США – 7 991 998 заразившихся, на втором – Индия (7 120 558), третьем – Бразилия (5 094 979), четвертом – Россия (1 298 718), пятом – Колумбия (911 316), шестом – Аргентина (894 206), седьмом – Испания (890 367), восьмом – Перу (849 371), девятом – Мексика (817 503), десятом – Франция (734 974).