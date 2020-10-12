Украина должна изъявить желание, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна изъявить желание. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность. Сейчас завершается третий этап апробирования одной вакцины, завершится также скоро уже третий этап второй вакцины. Уже наступит период массового производства", – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, поставки вакцины будут только на платной основе.

"Вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше начнется массированное производство. Конечно, на платной основе (поставка), а на какой? С другой стороны, это зависит опять же от страны, зависит от запроса", – сказал Песков.

Украина пока не изъявляла желания и "не говорила о том, что она хочет и как она хочет", добавил Песков.

Во вторник, 6 октября стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, в контексте встречи с Владимиром Путиным, сообщил, что он не заразный, рассказав, что испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", находясь в Крыму в августе месяце. В свою очередь президент Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины не доверять российской фармацевтике, а также свидетельствам циничных политиков, которые ввели себе российскую вакцину и превращают это в предвыборное шоу.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина "будет обязана" закупить российскую вакцину от коронавируса, если она покажет свою эффективность и результативность.

Тем временем в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.