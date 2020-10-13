Глава ВОЗ: странам не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет в борьбе Сovid-19

Отдельным странам не стоит рассчитывать, что так называемый "коллективный иммунитет" поможет им в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Недавно была дискуссия о концепции достижения так называемого "коллективного иммунитета", просто позволив вирусу распространяться. Коллективный иммунитет – это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации", – сказал он.

Глава ВОЗ уточнил: "Например, коллективный иммунитет против кори требует вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не будет распространяться среди вакцинированных. Для полиомиелита порог составляет около 80%. Иными словами, коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем распространения вируса на них".

"Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии", – отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, во-первых, "мы недостаточно знаем об иммунитете к Covid-19", поскольку уже были примеры вторичного заражения людей. Во-вторых, подавляющее большинство людей по-прежнему подвержены этому вирусу, так как в большинстве стран менее 10% населения было инфицировано. И в-третьих "мы только начинаем понимать долгосрочные последствия для здоровья людей с коронавирусом".

Относительно последнего пункта глава ВОЗ добавил: "Я встречался с группами пациентов, страдающих от того, что сейчас описывается как "затяжной Covid", чтобы понять их состояние и потребности, чтобы мы могли продвигать исследования и реабилитацию. Допускать распространение опасного вируса, которого мы не до конца понимаем, просто неэтично. Это не вариант".

Напомним, как стало известно в понедельник, 11 октября, в мире умер первый человек после повторного заражения коронавирусом.