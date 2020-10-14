Война выходит на новый уровень: ВС Азербайджана впервые нанесли удар по территории Армении
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.
В Баку утверждают, что утром 14 октября было зафиксировано размещение комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении.
"Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя "точным упреждающим ударом", отметили в Минобороны.
В свою очередь в Минобороны Армении сообщают, что Азербайджан нанес удары по военной технике, которая использовалась в ходе боевого дежурства, исходя из предположения, что она якобы готова к использованию против населенных пунктов. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление Минобороны Армении.
"Это утверждение Минобороны Азербайджана не может иметь под собой каких-либо оснований", – говорится в заявлении.
Минобороны Армении также заявляет, что оставляет за собой право нанесения ответных ударов по военным объектам непосредственно на территории Азербайджана.
В результате удара жертв и раненых нет.
Стоит отметить, что неделю назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана опубликовала в Twitter статистику преступлений, совершенных Вооруженными Силами Армении против населения Азербайджана за первые две недели военного конфликта в Нагорном Карабахе, с 27 сентября по 11 октября. Из публикации следует, что из-за действий войск Армении погиб 41 мирный житель.