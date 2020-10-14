Война в Карабахе: Азербайджан наступает на юге, Армения готовится биться "до последнего"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны продвинулась на новые территории. Об этом сообщил президент в Twitter.

"Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района", – написал Алиев.

Также он добавил, что на данный момент азербайджанской армией уничтожены более 200 армянских танков (боевых машин), две пусковые установки ЗРС С-300ПТ, 35 средств ПВО. Еще 33 танка (боевые машины) были захвачены.

В это же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянские подразделения отступают на северном и южном направлениях фронта.

"На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - сказал Пашинян в среду в обращении к нации, передает Интерфакс.

А Минобороны Армении сегодня опубликовало видео с мобилизованными резервистами, которые готовятся к отправке на фронт.

Несколькими часами ранее Пашинян утверждал, что для Армении формула "территории в обмен на мир" является неприемлемой.

"Мы будем сражаться до последнего. И название этому последнему – Свободный и счастливый Арцах", – заявил Пашинян в своей сегодняшней речи.

Также президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что Вооруженным силам Азербайджана на некоторых участках фронта удалось проникнуть вглубь территории региона.

Согласно картам продвижения азербайджанской армии, основанных пока на предварительных данных, ситуация для Армении критическая, которая может обернуться окружением армянских подразделений.