Украинский военно-транспортный самолет Ан-124-100 прилетел с базы коалиционных сил Баграм в Баку

В среду, 14 октября, тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 прилетел из Афганистана в Баку. Об этом свидетельствуют данные веб-сервиса Flightradar.

Самолет, принадлежащий авиакомпании "Антонов", вылетел с авиабазы коалиционных сил "Баграм" около 12:30 по Киеву.

В среду, 14 октября, президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продвинулась на новые территории в Нагорном Карабахе. Также были уничтожены более 200 армянских танков (боевых машин), две пусковые установки ЗРС С-300ПТ, 35 средств ПВО. Еще 33 танка (боевые машины) были захвачены.

В это же время, премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что Армения "будет сражаться до последнего", а Минобороны публикует видео с мобилизованными резервистами, которые готовятся к отправке на фронт.

На самом же фронте армянские подразделения могут попасть в окружение, согласно продвижению азербайджанских сил.