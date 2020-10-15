Байден рассказал что будет делать для Украины в случае победы на выборах

14 октября было опубликовано заявление под названием "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на штаб Байдена. В нем кандидат на должность президента США Джо Байден обещает, что в случае победы на выборах, будет стремиться к прекращению войны на Донбассе и оказывать военную помощь Украине.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится суверенного, демократического и процветающего будущего, которого она заслуживает", - сообщается в документе.

Байден пообещал предоставлять Украине военную помощь, в том числе оружие, для защиты от агрессии со стороны России. Он понимает, что Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, и ее успех будет способствовать большей безопасности Европы, а, соответственно, и Америки.

Также из заявления следует, что кандидат в президенты намерен призвать украинскую власть, предпринимателей и общественный сектор к борьбе с коррупцией.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября.

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