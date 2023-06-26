Новая история от Путина: какую победу и территории отобрали у России в 1917 году и как было на самом деле

В своем обращении к нации 24 июня Владимир Путин заявил, что из-за бунта в 1917 году Россия потеряла победу в Первой мировой войне и значительные территории. Фокус разобрался в параллельной истории от главы государства-агрессора: могла ли победить Россия в Первой мировой, какие территории потеряла империя на самом деле и кто нанес удар в спину императору.

Российская империя развалилась изнутри

По состоянию на февраль 1917 года уже более двух с половиной лет шла тяжелая окопная война. Привлечение в противоборствующие лагеря новых членов не давало желаемого результата. Не виделось никакой перспективы прорыва фронта и завершения войны победой любой из сторон. Российская империя, которая еще до большой войны страдала коррумпированностью и низким качеством государственного управления, морально устаревшей и совершенно неэффективной моделью экономики, очень тяжело переживала тяготы войны.

Миллионы трудоспособных здоровых мужчин мобилизовали в состав российской армии, а об их семьях, большинство из которых и до войны едва сводили концы с концами, никто и не пытался по-настоящему позаботиься. Владельцы предприятий злоупотребляли возможностью выдавать бронь своим работникам, поэтому заставляли их работать практически за еду. В деревнях же, где большинство хозяйств до войны едва обеспечивали себя необходимыми для биологического выживания ресурсами, после мобилизации значительной части мужчин и под бременем необходимости обеспечивать фронт вполне реально возникла угроза голода.

В армии же, страдавшей проблемами с логистикой обеспечения всем необходимым, в частности, снарядами, ходили всяческие негативные слухи, о том, что на императора (который в России всегда хороший) имеют пагубное влияние полусумасшедший "святой старец" Григорий Распутин или, еще хуже, жена Николая II, родившаяся в Германии.

Николай Второй, последний император России Императрица Александра Федоровна "Святой старец" Григорий Распутин

Такая обстановка была идеальной почвой для пропаганды всякого рода популистов. Отсутствие очевидных стратегических результатов на фронте делало мятеж неизбежным. Все началось с проблем с обеспечением продуктами жителей столицы — Петрограда. Их поддержали военные. По сути, это был переворот, устроенный элитами. Самодержавие было историческим рудиментом, который не соответствовал реальному положению дел и структуре российского общества начала XX в., где ключевую роль играл частный капитал. По сути, власть в форме государственного правления была изменена с самодержавного единоличного управления одним человеком (в случае с Николаем II — не слишком к этому способным) на олигархическую модель — где ключевую роль должны были играть элиты. Россия была провозглашена республикой, а власть передана Временному правительству, которое возглавил Александр Керенский.

Кто вонзил нож в спину империи

Уже через несколько месяцев консервативная часть армии попыталась осуществить переворот и вернуть все назад (Корниловский мятеж), однако он потерпел поражение в основном благодаря успешным действиям большевиков, которые пользовались симпатиями значительной численности простых солдат (вчерашние мобилизованные рабочие и крестьяне).

Стало очевидно, что "низы уже точно не хотят" жить по старому, в то время как российская элита "не может", а скорее всего, не хочет существенно менять общественную систему в гигантской империи. Авторы февральской революции просто хотели перераспределить власть наверху и, получив, то чего хотели, предпочли в дальнейшем все "спустить на тормозах". Украинцы это ощутили в лице Центральной Рады, которой Временное правительство отказало даже в декларировании стремления к автономии. В таких условиях чрезмерного закручивания гаек, когда к решительным действиям готова значительная часть общества, наступает звездный час для наиболее радикально настроенных элементов. Такими в тогдашней России были большевики.

Это радикальная часть российской Социал-демократической рабочей партии, которая намеревалась полностью переформатировать общественные отношения сначала в России, а затем и во всем мире. Имея значительную социальную базу нищих людей, которым нечего терять, одновременно обученную владеть оружием в условиях тотальной мобилизации, они сначала совершили переворот, свергнув непопулярное Временное правительство в октябре 1917 года. Затем, проиграв выборы в Учредительное собрание, большевики просто разогнали его уже в 1918 году и развязали кровавую гражданскую войну против своих оппонентов.

Какие территории потеряла Россия

Стоит отметить несколько важных моментов. Именно большевистский переворот, который состоялся 25 октября 1917 года (7 ноября по новому календарному стилю, который ввели в действие большевики) привел к центробежным движениям национальных территорий империи. Именно после большевистского переворота Центральная Рада в Киеве провозгласила сначала Украинскую народную республику (III универсал), а затем и ее независимость — IV универсал.

IV универсал Центральной Рады

Столетия репрессий российской монархии придавили национальные движения и поэтому революцию делали интеллигенты, которые были готовы к радикальным действиям только в критической ситуации — и большевики ее создали. Похожие процессы происходили и среди других порабощенных народов. Поэтому большевистский переворот привел к фактическому распаду Российской империи на многочисленные национальные государства, "республики" и просто на территории, контролируемые обычными бандами. Эти процессы погрузили бывшую империю в несколько лет длительной гражданской войны, активная фаза которой завершилась в разных местах в 1920-х годах.

Для украинцев, белорусов, народов Балтии и Кавказа это была не гражданская война, а национально-освободительная борьба, которая для большинства завершилась неудачей. Следует отметить, что на момент образования Советского Союза в 1922-1923 гг. практически все территории бывшей Российской империи снова возвращались под контроль Москвы. Да, формально Россия (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика) существенно уменьшилась в площади. Были образованы фейковые республики (в частности, УССР), со временем свою формальную "независимость" получили и народы Средней Азии, однако фактически под контролем Москвы осталось более 90% земель бывшей империи.

Был утрачен контроль над такими территориями:

Южное Прикаспие

Бессарабия

Волынь

Западная Беларусь

Малая Польша

Балтия

Финляндия

Карта европейской части СССР по состоянию на 1939 год

Однако по результатам Второй мировой войны Москва получила контроль над значительно большими площадями. Поэтому с территориальной точки зрения события 1917 года не стали катастрофическими для Российской империи.

Карта СССР по состоянию на 1990 год

Была ли возможна победа России в Первой мировой войне

Можно смело говорить, что победа во Второй мировой войне нивелировала "потерю победы" в Первой мировой. Это действительно имело место (насколько это можно утверждать, учитывая то, что история не знает условного способа). Четверной союз возлагал большие надежды на дестабилизацию ситуации в России, ведь выход ее из войны лишал Германию и Австро-Венгрию необходимости воевать на два фронта. Поэтому существует конспирологическая теория, что сам переворот был проектом немецкого Генерального штаба. Фактом как минимум является содействие немцев большевикам, в частности, пропуск того самого запломбированного вагона с Лениным, который проехал через немецкую территорию.

Так или иначе, большевики сделали то, чего от них требовали немцы — вышли из войны без согласования с союзниками по Антанте. В г. Брест-Литовский в марте 1918 года от имени России делегация большевиков подписала договор, по которому заключала мир с государствами Четверного союза, чем нарушила договоренности с Антантой, которые союзники заключили еще в сентябре 1914 года, когда обязались не заключать сепаратных договоров (не выходить из войны отдельно от других). Также большевики признали новообразованные национальные государства, которые перед этим признали государства Четверного союза, в частности, Украину. В советской истории это подавалось как признание немецкой оккупации части российских территорий. Эти государства стали базой для обеспечения немецкой армии в их финальном наступлении на Париж.

Понятно, что после такого шага никакой речи о признании России страной-победительницей быть не могло. Войска Антанты даже высаживались на территории бывшей империи, чтобы поддержать антибольшевистские движения, однако цена жизни уже тогда на Западе была слишком высокой, чтобы довести это дело до конца.

Что в голове у Путина. Чем отличаются ценности диктатора и цивилизованного мира

Вопрос оценки событий 1917 года в Российской империи лежит именно в философской плоскости и здесь Владимир Путин полностью показал себя. Для него важна территория и слава победителя. Хотя с территорией все совсем непонятно. Возможно, он имеет в виду именно формальное уменьшение площади именно Российской советской республики. Судя по предыдущим заявлениям, именно формальный раздел СССР на республики российский диктатор считает корнем причин распада СССР в 1991 году. Именно отсюда он вытащил этот тезис из альтернативной истории об "Украине, которую создал Ленин".

Что касается упущенной победы, то вряд ли победа в Первой мировой войне как-то существенно бы положительно повлияла на процессы в российском обществе. Вся его система была (и остается) заточенной на удовлетворение потребностей элит, народу же оставляли право получать удовольствие от пафоса государственного величия. Прекрасным историческим аргументом является аналогия с победой во Второй мировой войне, которая принесла советским гражданам, в частности украинцам, очередной голод 1946/1947 годов.

Имперский орел на фасаде Государственной думы в России Фото: Getty Images

В то время как для многих людей все негативы 1917 года ассоциируются с ужасной гражданской войной, которая унесла и разрушила жизни миллионов, то для Кремля — это эфемерная потеря территорий и возможностей получения лавров победителя в большой войне, которую саму по себе весь цивилизованный мир считает трагедией. Вот и вся разница. Только невозможно не отметить, что для украинцев 1917 год — это точка отсчета возможностей восстановить государственность, которая, к сожалению была упущена — но это уже совсем другая история.