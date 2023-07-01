Кишиневского стрелка Интерпол за убийство "влиятельного человека", — СМИ (фото)

Появились новые подробности о преступнике, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева. Во время инцидента его сопровождали двое мужчин, которые сейчас в розыске.

43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека". Об этом сообщает Telegram-канал Ungureanu 112.

Сообщается, что его зовут Рустам Ашуров. У него, как отметили администраторы канала, двойное гражданство — Таджикистана и России. Во время инцидента его сопровождали двое мужчин, которые сейчас в розыске. Местная полиция приведена в боевую готовность

Он забрал пистолет у полицейского, а затем выстрелил в охранника. Полицейский попытался отобрать у стрелка оружие назад, но тот повалил правоохранителя на землю и выстрелил его в голову.

Также публикует предполагаемая фотография Ашурова.

Рустам Ашуров Фото: Ungureanu 112

По словам администраторов канала, что по регламенту в аэропорту должно дежурить 46 пограничников, но из-за нехватки кадров в настоящее время дежурят только 20 человек.

Как уже сообщалось, 30 июня в Международном аэропорту Кишинева мужчина открыл стрельбу при прохождении пограничного контроля.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдову по соображениям безопасности, после чего мужчина выхватил у пограничного полицейского пистоли, и открыл огонь.

Затем стало известно, что сейчас стрелок находится в тяжелом состоянии. Ему грозит пожизненное заключение.