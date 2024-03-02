Взрывы и выстрелы: в Ингушетии продолжается противостояние загадочных боевиков и ФСБ

Перестрелка началась еще днем. Ранее местные СМИ сообщили, что двое боевиков якобы были ликвидированы.

В Ингушетии продолжается боестолкновение между спецназом ФСБ, правоохранительными органами и боевиками. Личности боевиков не раскрывают. Об их целях не сообщают. Об этом пишет URA.RU.

В Ингушетии вечером 2 марта ввели режим КТО (Контртеррористической операции). В РФ режим КТО — это особый правовой режим, который включает в себя комплекс специальных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терактов и обезвреживанию террористов.

Режим ввели из-за боестолкновений в городе Карабулак между некими боевиками и правоохранителями.

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям региона с призывом сохранять спокойствие во время проведения контртеррористической операции.

Начавшие перестрелку в Ингушетии боевики могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Об этом сообщил неназванный источник.

Издание "Кавказский узел" сообщает, что в июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о тех, кто напал на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии, "но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери", — пишет издание.

Тогда произошел похожий сценарий: в Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания, говорится в сообщении.

Беспорядки в Ингушетии

Отмечается, что сейчас перестрелку в городе Карабулак ведут шестеро боевиков. Из них двое в международном розыске. Инсайдеры сообщали, что боевики баррикадировались в многоквартирном доме, потом в частном доме, также есть информация, что якобы двое боевиков были ликвидированы. Но подтверждения этому нет. А на видео, которые появились в соцсетях, только слышны выстрелы.

Около часа назад росСМИ писали о том, что противостояние якобы прекратилось. Но вскоре российские "Известия" сообщили о взрывах.

Напомним, Карабулак — третий по величине город Ингушетии (после Назрани и Сунжи). В 2010 году в нем был совершен крупный теракт. Население города по данным на 2023 год составляет около 44 тысяч человек.

Контртеррористическая операция в Ингушетии стала второй за 11 месяцев. Напомним, 24 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии.