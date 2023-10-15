С алигатором внутри: что известно о британской "пещере браконьера", которой полмиллиона лет

"Пещера браконьера" спрятана под небольшой деревней Силкейн в Северном Уэльсе во Флинтшире. Специалисты полагают, что ей более 500 000 лет, а внутри таинственного лабиринта можно обнаружить неизведанные чудеса.

Настоящее название пещеры в Уэльсе — Огоф Хен Ффиннонау, что в переводе с валлийского означает "пещера старых источников". Она расположена в северной части страны под небольшой деревней Силкейн. Примерно 100 лет назад пещера полностью находилось под водой. Раскопками занимались местные исследователи. Однако вход обнаружили их конкуренты. Из-за этого ее прозвали "пещера браконьера". Об этом пишет издание Dailystar.

"Это подземная волшебная земля, полная тайн", — рассказал изданию секретарь United Cavers Exploration Team (UCET) Ян Адамс.

Когда-то вход в пещеру был закрыт подземной рекой. Лабиринты внутри указывают, что она была активна 250 000 лет назад, когда начал формироваться предпоследний ледниковый период. Кроме того, есть свидетельства существования второго этажа под основным, что указывает на то, что пещера существовала еще до ледникового периода. Это означает, что ей может быть более 500 000 лет.

Фото: North Wales Live / Лидия Моррис/ Пещера в Северном Уэльсе Фото: dailystar.co.uk Фото: North Wales Live / Лидия Моррис/ Пещера в Северном Уэльсе Фото: dailystar.co.uk Фото: North Wales Live / Лидия Моррис/ Пещера в Северном Уэльсе Фото: dailystar.co.uk Фото: North Wales Live / Лидия Моррис/ Пещера в Северном Уэльсе Фото: dailystar.co.uk

Прямо под входом в пещеру находится шахта под названием Штольня Дайера, где шахтеры 19 и 20 веков безуспешно искали свинец. В центре можно увидеть огромный сталагмит, известный как "Большой Босс".

"Он образуется в результате медленного выделения насыщенной кальцием воды из люстры наверху", — объяснил Адамс.

По словам эксперта, это место "фантастическое зрелище", так как что оно образовалось во время таяния ледникового периода.

Удивительным открытием специалисты называют огромное количество окаменелости из морских существ, которые называют "Аллея ископаемых".

"Комната наполнена окаменелостями, еще не тронутыми человечеством, и представляет собой чудо для человеческого глаза", — отметил Адамс.

Длина пещеры составляет около одного километра спереди назад, с множеством боковых проходов и даже внутренним водопадом. В нескольких частях Пещеры Браконьера есть образцы нитрата кальция, также известного как лунное молоко.

Еще одна интересная находка — местный аллигатор. Это окаменелость, образованная из заблудших валунов и ила – песка или почвы, которые переносятся текущей водой, а затем падают, особенно на излучине реки. Однако выглядит устрашающе.

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