Белый рождественский мохито и Jack Frost: два экзотических коктейля на Новый год

С этими красивыми коктейлями в руках вам будет все равно на погоду за окном – настроение останется праздничным.

Эти рецепты рассчитаны на одну порцию, но, используя эти соотношения, вы легко можете приготовить больше. Как приготовить для новогодней вечеринки белый рождественский мохито и коктейль Джек Фрост, пишет журнал Delish.

Белый рождественский мохито

Для белого рождественского мохито потребуется блендер или шейкер для коктейлей. Взбить ингредиенты, чтобы они вспенились, обязательно – иначе это что угодно, только не "Белое Рождество".

Ингредиенты

Для коктейля

сливки кокосовые – 50 г;

ром белый – 50 мл;

листья свежей мяты – 12 шт;

сок лайма – 2 ст.л;

сахар гранулированный – 1 ст.л;

Для подачи

лед;

тоник или "Спрайт";

веточка мяты;

зерна граната.

Приготовление

Шаг 1

В блендере взбейте сливки и ром до образования пены. Можно также использовать шейкер для коктейлей.

Шаг 2

В стакане смешайте растертые листья мяты, сок лайма и сахар. Наполните стакан льдом, залейте сливочной смесью и долейте тоник или "Спрайт".

Шаг 3

Украсьте коктейль веточкой мяты и зернами граната.

Jack Frost

Сладкий вкус и морозный цвет этого коктейля получают благодаря Blue Curaçao, водке, просекко и лимонаду. Blue Curaçao здесь не подлежит обсуждению – именно он придает напитку его фирменный цвет. Но если вы больше поклонник рома, не бойтесь заменить водку на легкий ром. Если же вы не любитель лимонада, попробуйте заменить его ананасовым соком.

Коктейль Джек Фрост Фото: delish.com

Ингредиенты

Для коктейля

водка – 50 мл;

просекко – 50 мл;

ликер Blue Curaçao – 25 мл;

лимонад – 75 мл.

Для украшения

лед;

долька лимона;

сахар-песок белый.

Приготовление

Шаг 1

В блендере смешайте водку, просекко, Blue Curaçao, лимонад и лед. Смешайте коктейль до однородного состояния.

Шаг 2

Проведите долькой лимона по краю каждого стакана, затем обмакните его в сахарный песок.

Шаг 3

Разлейте коктейль в стаканы с оправой и сразу же подавайте.

Напомним, какие традиционные напитки можно приготовить на Рождество. Мы ранее публиковали простые рецепты глинтвейна и коктейля Эгг-ног. Многие из нас перед зимними праздниками сосредотачиваются на том, какую еду приготовить, но не забывайте, что подходящие напитки могут полностью изменить ваш праздничный ужин.

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