Фокус №5 (513)

НА ОБЛОЖКЕ

Столкнувшись с массовым оттоком рабочих в государства "старой Европы", Польша нуждается в трудовых мигрантах из Украины. Поляки пытаются создать приемлемые условия для переселения украинцев, однако, похоже, по-настоящему влиться в польское общество смогут лишь дети мигрантов

НЕДЕЛЯ

Новости. Эскалация боевых действий в зоне АТО, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, организаторы "Евровидения-2017" представили слоган и логотип конкурса — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Игры в имитацию. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев рассказал Фокусу, как из-за решётки вытягивают коррупционеров, кто из политиков наживается на торговле с оккупированными территориями и почему с народных депутатов до сих пор не сняли неприкосновенность

В поисках главного копа. Фокус разбирался, как происходит отбор на пост нового главы Нацполиции. Фаворитами предсказуемо оказались действующие полицейские. У людей не из системы шансов, похоже, нет

Изюмский шлях. Как в городе, находящемся в зоне АТО, решили жить по-новому и что из этого вышло

ДЕНЬГИ

Второй фронт. Замминистра экономического развития Наталья Микольская рассказала Фокусу о последствиях российской торговой агрессии, замещении рынка РФ и будущем украинского экспорта

Срочно требуются. Польша привлекает украинцев высокими зарплатами и лёгкостью трудоустройства. Однако всё не так радужно. Собрав истории трудовых мигрантов и предпринимателей, Фокус выяснил, что стоит за объявлениями "работа в Польше"

МИР

Рекорды Трампа. Новому американскому президенту хватило недели, чтобы рассориться с половиной мира

ОБЩЕСТВО

Перерождение. Волонтёр Игорь Чернецкий, построивший реабилитационный центр для ветеранов, рассказал Фокусу, как война меняет человека и что делать с обретённой свободой

Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о сомнительных и подлинных героях, недостаточно осмысленных и совершенно бессмысленных национальных мифах, постколониальном синдроме без колониализма и других приметах нашего времени

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой: женщина-учёный, молодая мать, человек с заиканием и ром

КУЛЬТУРА

Дахабрация. Участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич рассказал Фокусу, почему коллектив более популярен за рубежом, чем в Украине, об украинском музыкальном котле и о том, как в новый альбом попала песня, которую ему напела бабушка

Мамочки в беде. Плохой коп, жена-зомби, сумасшедший мутант и несгибаемый Нельсон Мандела — в главных сериалах февраля

ГИД

Дальше некуда. Леся Шовкун и Дмитрий Лыховий отобрали четыре маршрута для зимнего путешествия по Украине на внедорожнике

P. S.

Стены преткновения. Пять стен, возведённых на границах между государствами