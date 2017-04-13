Фокус №15 (522)

НА ОБЛОЖКЕ

Показал ли Владимир Гройсман, как надо управлять страной? Премьер заявил, что не намерен быть президентом. Эксперты считают: Гройсман хочет, чтобы люди воспринимали его как крепкого хозяйственника, заботящегося о народе.

НЕДЕЛЯ

Новости. Ракетный удар по Сирии, отставка Гонтаревой, теракт в Стокгольме, проблемы безвиза, у Общественного телевидения есть руководитель — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Мечтатель. Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал Фокусу о голубой мечте украинцев, о том, считает ли Порошенко олигархом и когда у нас появится собственная Силиконовая долина

Уже не мальчик. 14 апреля премьерству Владимира Гройсмана — год. Пообщавшись с экспертами по детской психологии и педиатрии, Фокус пришёл к выводу, что первые 12 месяцев премьер прожил в полном соответствии с этапами развития младенца, познающего мир

Индустриальная страна. Валерий Коновалюк рассказал Фокусу о том, сколько украинцев способна прокормить наша экономика, почему нам нужна индустриализация и на какие рейтинги стоит обратить внимание украинским политикам

Энергетическое беззаконие. Депутаты третий год не могут принять Закон "О рынке электроэнергии". Именно рыночные модели работы энергетического рынка помогут решить проблемы, вызванные потерей шахт на неконтролируемых территориях

Прокурорская тайна. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий о том, как чрезмерная публичность НАБУ мешает делу, за что его критикуют активисты и когда вынесут приговор Онищенко

МИР

Химическое самоубийство Владимира Путина. Удар по сирийскому городу Хан-Шейхун может стать для лидера России роковым

Турецкие несогласные. Кто в Турции считает, что страна движется к диктатуре

РЕЙТИНГ

Имеем право. Совместный проект изданий "Юридическая газета" и "Фокус"

Министр онлайн. Стоит ли доверять украинским юристам, когда будем прописываться через интернет и кто ответит за срыв е-декларирования, Фокусу рассказал министр юстиции Павел Петренко

ОБЩЕСТВО

Маленькие радости. Украинские женщины начинают бороться за комфортное пространство для мам с детьми. С младенцем уже можно сходить в кино и ресторан. Как достичь большего?

КУЛЬТУРА

Если бы УНР выстояла. Мастер антиутопии Александр Ирванец рассказал Фокусу о своём новом романе, где Украина победила под Крутами и не вошла в СССР, а также о своих впечатлениях от Донецка и Луганска и учёбе в московском Литинституте

Гори, гори ясно. В книжном обзоре Фокуса мистический роман Владимира Рафеенко о спасении Украины, фантастическая повесть Владимира Сорокина о книгах как дровах, мрачные мысли Дона Делилло о смерти окончательной и временной, трагикомедия Юй Хуа о глупом, но милом китайском люмпене и семейная драма Энн Тайлер

ГИД

Перезагрузка себя. Евгения Слинько комплексно подошла к подготовке к лету

P. S.

Ой, что будет. На будущей неделе жители Земли увидят пролетающий рядом астероид, в Турции пройдёт референдум об изменениях в конституцию Конституцию, украинцы проведут финальную подготовку к "Евровидению", а Виктор Шокин попробует вернуть себе должность генерального прокурора