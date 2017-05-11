Фокус №19 (526)

НА ОБЛОЖКЕ

Украина одна и едина, как бы её ни делили. Разнообразие

на любом уровне — ментальном, этнографическом, языковом — является одним из признаков успешной страны. Пример тому такие страны, как Голландия, Франция, США.

НЕДЕЛЯ

Новости. Нардепам-прогульщикам недоплатили 1,7 млн грн, бытовую технику будут продавать только с фискальным чеком, "Турецкий поток" по дну Чёрного моря, будет ли мораторий на смертную казнь в Беларуси — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды

Сетевой shit. В современной войне необязательно запускать ракеты. В мире растёт киберпреступность, где хакерами выступают сами государства. В Украине системного понимания этой угрозы всё ещё нет

МИР

Вперёд, Эммануэль! Лидер движения "Вперёд!" возглавит Францию на ближайшие пять лет. Не факт, что он будет ею руководить

ДЕНЬГИ

Зелёные метаморфозы. В мире произошёл прорыв в использовании возобновляемых источников энергии. В Германии "зелёные" станции выработали 34% всей электроэнергии. В будущем её доля возрастёт ещё больше

Китайская грамота. Словосочетание "торговля с Китаем" ассоциируется с импортом. Но всё больше предпринимателей задумываются об экспорте своих товаров в Поднебесную. Выход на китайский рынок не простой, но один из самых многообещающих вариантов

ОБЩЕСТВО

Человек на фоне истории. Одним из победителей IV Всеукраинского конкурса "Фотограф года 2016" стал наш коллега — фотокорреспондент Фокуса Александр Чекменёв

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Сколько Украин в Украине? Украина — не лоскутное одеяло. Это просто очень красивый ковёр с разным орнаментом

Токсичная особость Донбасса. То, что осталось от Донбасса, и вправду заслуживает "особого статуса". Вот только особость эта ядовитая, как отстойники тамошних мёртвых производств

Национальная эклектика. Представители разных народов о том, что дала им жизнь в Украине и чем они сами обогатили украинскую среду

КАРТА МИРА

Своё дороже. Любить запах навоза, покупать свои продукты и везде вешать флаг страны — рецепт патриотизма по-швейцарски

КУЛЬТУРА

Стартап на трамвайных рельсах. Как Вагоновожатый нашёл потерянное поколение, собрал его в стихах и положил на электронную музыку

Очаровательная восьмёрка. Жестокие бойцы MMA, коварный президент США и возвращение агента Купера — в лучших сериалах мая

ГИД

Трансформация кухни. Валерий Поляков попробовал блюда мира в исполнении украинских поваров

P. S.

Ой, что будет. Если не сбудется жуткое предсказание португальского экстрасенса, то на следующей неделе Владимир Гройсман посетит Израиль, Виктор Янукович предстанет перед судом, а греки будут сильно протестовать