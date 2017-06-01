Фокус №22 (529)

НЕДЕЛЯ

Новости. Нидерланды — за, ассоциации — да, Макрон выдержал испытание Путиным, авторитетные политики Украины, прорыв горячей воды в Киеве, первый джентльмен среди первых леди — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Вторая пятилетка. После трёх лет президентства главный вопрос для Петра Порошенко — как обеспечить себе второй срок. Вариантов много, но ни один не даёт 100% гарантии

Старый новый Верховный суд. Стартовавшая в октябре прошлого года масштабная судебная реформа рискует умереть в зародыше, если конкурс в Верховный суд окажется провальным

МИР

Беда с президентами. Года не прошло, как Бразилия отправила в отставку Дилму Русеф, и вот теперь пришёл черёд со скандалом уходить сменившему её Мишелу Темеру

ДЕНЬГИ

Вас слишком много. На прошлой неделе сотрудники ГФС заблокировали работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений "Новой почты". Фискалы не выдвигают никаких претензий, однако и не растамаживают посылки из китайских и американских интернет-магазинов

Здоровеньки будем. Фокус выяснил, как украинцы относятся к реформе здравоохранения, предложенной главой Минздрава Ульяной Супрун

Жизнь достойных. В Украине численность среднего класса крайне невелика. Но именно эта прослойка определяет благополучие страны

Запретный плод. Употребление марихуаны в медицинских целях. Смягчение наказания за хранение травки. Всплеск наркомании среди молодёжи. К чему приведёт легализация?

ОБЩЕСТВО

В поисках счастья. Философское приключение во Львовской области

Сила настоящего времени. Почему эгоисты лишают себя шансов на счастье

Где зарыто счастье украинцев. Топ-6 мифов о счастье

Карта счастливой Украины. 10 мест, куда можно отправиться за счастьем

И только небо тебя поманит синим взмахом её крыла… Как по дороге к счастью не пропустить самого счастья

Других нет. У детства нет инвалидности. Все дети разные, и в этом разнообразии они абсолютно одинаковы между собой. Совместный фотопроект журнала "Фокус" и благотворительной барахолки "Кураж Базар"

КУЛЬТУРА

Иррациональный человек. Фокус поговорил с Алексеем Вертинским о его роли в новом спектакле "Как потратить миллион, которого нет", "оральном" театре, работе в бухте Врангеля и существовании в ногу со временем

Кровь и бензин. Чудовища в тумане, женщины в трико и кровожадные тачки — в главных сериалах июня

ГИД

Лето с пользой. Евгения Слинько выяснила, что полезно, а что вредно для детского здоровья летом

P. S.

Ой, что будет. На следующей неделе шотландцы пойдут голосовать на выборы, украинцы выберут нового омбудсмена и решат, что делать с главой Укрзализныци, черногорцы вступят в НАТО, а океанологи всего мира отпразднуют важное событие