Все статьиВсе новостиВсе мнения
Строители новой страны
Презентации и спецпроекты
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Журнал » 2017 » Фокус №23 (530)

Фокус №23 (530)

Фокус №23 (530)
08.06.17 35
000

НА ОБЛОЖКЕ

С 11 июня в Европу — без виз. Это событие повлияет на жизнь Украины не меньше, чем распад СССР

НЕДЕЛЯ

Новости. Теракт в Лондоне, похороны Любомира Гузара, почти 2 млн безработных украинцев, купюра номиналом в тысячу гривен, золотые медали украинских кикбоксёров — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Рідний чужинець. Памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, экс-предстоятеля Украинской греко-католической церкви

Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине

Медицинская недостаточность. Как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах

МИР

Премьер Лев, сын Ашока. Правительство Ирландии возглавит политик индийского происхождения, открытый гей — Лео Варадкар. В свои 38 лет он станет самым молодым в истории страны премьером

ДЕНЬГИ

Стокгольмский мираж. Стокгольмский арбитраж хоть и не признал право Газпрома взыскать с Украины многомиллиардный штраф за недобор российского газа по принципу "бери или плати", но согласился с тем, что кое-какие долги у Нафтогаза всё же есть

Не ждали. Безвизовый режим с Евросоюзом не только облегчит планирование путешествий, но за пару лет коренным образом изменит украинский туррынок

Вся наша жизнь — игра. Фокус выяснил, почему СНБО упорно включает одного из крупнейших операторов государственных лотерей в санкционные списки и сколько из-за этого теряет бюджет

ОБЩЕСТВО

Курс на Восток. Монологи украинцев, которые отправились на заработки в Азию

СПЕЦПРОЕКТ

Других нет. Журнал Фокус и благотворительная барахолка "Кураж Базар" (17–18 июня организовывает сбор денег для двух инклюзивных лагерей) продолжают совместный спецпроект "Других нет". Мы представляем фотографии детей, у которых есть комплексные нарушения, и тех, кто здоров: они разные, но равные

ЖИЗНЬ

Фестивали в Украине. Лето — это маленькая жизнь… Фокус подобрал топ-10 событий этого лета в Украине, где можно получить удовольствий и эмоций не меньше, чем в европейском туре

Карьер у Коростышева. Голубое озеро недалеко от автотрассы Киев — Чоп

КУЛЬТУРА

Скрипка и немного нервно. Скрипач Даниэль Хоуп рассказал Фокусу об Одессе, собственном плей-листе и чем планирует удивить украинского слушателя

Светло и сладко. В июньской подборке — клипы, которые так к лицу первому месяцу лета. В них много палящего солнца, приторной любви и кулинарии от лучших шеф-поваров

ГИД

Реформация транспорта. Валерий Поляков и Татьяна Собченко протестировали новые версии привычных моделей авто

P. S.

Ой, что будет. На будущей неделе в Украине наступит долгожданный безвиз, а банки ужесточат контроль над своими клиентами, в России Владимир Путин организует прямую линию с россиянами, а в США учёные разукрасят облака и создадут роботов-садоводов

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 191060
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 38764
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1886
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1553
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 61464
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3171
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 7833
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 15240
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1494
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 6980
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 7749 / 9208
  2. У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ 2846 / 3100
  3. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 2499 / 2718
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 2400 / 38764
  5. Князев: Дорожная полиция начнет работать в сентябре 2032 / 13718
  6. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 1922 / 61464
  7. Путин рассказал, как бы повел себя в душе с геем 1835 / 2051
  8. Порошенко одобрил увеличение минимального размера алиментов на ребенка 1752 / 1901
  9. В НБУ рассказали, сколько в Украине наличных вне банков и почему это проблема 1694 / 2021
  10. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 1624 / 12741
  1. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 30 / 12741
  2. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 30 / 2718
  3. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26 / 9208
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 18 / 38764
  5. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 13 / 2215
  6. Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение 10 / 1604
  7. Традиционная школа учит молчать, обманывать и ненавидеть, — Алексей Греков 9 / 33030
  8. Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае 9 / 1442
  9. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 8 / 191060
  10. Пропагандисты Russia Today перекрутили отчет об украинском безвизе 7 / 1600
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.