Фокус №23 (530)

НА ОБЛОЖКЕ

С 11 июня в Европу — без виз. Это событие повлияет на жизнь Украины не меньше, чем распад СССР

НЕДЕЛЯ

Новости. Теракт в Лондоне, похороны Любомира Гузара, почти 2 млн безработных украинцев, купюра номиналом в тысячу гривен, золотые медали украинских кикбоксёров — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Рідний чужинець. Памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, экс-предстоятеля Украинской греко-католической церкви

Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине

Медицинская недостаточность. Как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах

МИР

Премьер Лев, сын Ашока. Правительство Ирландии возглавит политик индийского происхождения, открытый гей — Лео Варадкар. В свои 38 лет он станет самым молодым в истории страны премьером

ДЕНЬГИ

Стокгольмский мираж. Стокгольмский арбитраж хоть и не признал право Газпрома взыскать с Украины многомиллиардный штраф за недобор российского газа по принципу "бери или плати", но согласился с тем, что кое-какие долги у Нафтогаза всё же есть

Не ждали. Безвизовый режим с Евросоюзом не только облегчит планирование путешествий, но за пару лет коренным образом изменит украинский туррынок

Вся наша жизнь — игра. Фокус выяснил, почему СНБО упорно включает одного из крупнейших операторов государственных лотерей в санкционные списки и сколько из-за этого теряет бюджет

ОБЩЕСТВО

Курс на Восток. Монологи украинцев, которые отправились на заработки в Азию

СПЕЦПРОЕКТ

Других нет. Журнал Фокус и благотворительная барахолка "Кураж Базар" (17–18 июня организовывает сбор денег для двух инклюзивных лагерей) продолжают совместный спецпроект "Других нет". Мы представляем фотографии детей, у которых есть комплексные нарушения, и тех, кто здоров: они разные, но равные

ЖИЗНЬ

Фестивали в Украине. Лето — это маленькая жизнь… Фокус подобрал топ-10 событий этого лета в Украине, где можно получить удовольствий и эмоций не меньше, чем в европейском туре

Карьер у Коростышева. Голубое озеро недалеко от автотрассы Киев — Чоп

КУЛЬТУРА

Скрипка и немного нервно. Скрипач Даниэль Хоуп рассказал Фокусу об Одессе, собственном плей-листе и чем планирует удивить украинского слушателя

Светло и сладко. В июньской подборке — клипы, которые так к лицу первому месяцу лета. В них много палящего солнца, приторной любви и кулинарии от лучших шеф-поваров

ГИД

Реформация транспорта. Валерий Поляков и Татьяна Собченко протестировали новые версии привычных моделей авто

P. S.

Ой, что будет. На будущей неделе в Украине наступит долгожданный безвиз, а банки ужесточат контроль над своими клиентами, в России Владимир Путин организует прямую линию с россиянами, а в США учёные разукрасят облака и создадут роботов-садоводов