Фокус №24 (531)

НА ОБЛОЖКЕ

История украинских Ромео и Джульетты в живописной анимации по мотивам поэмы Тараса Шевченко

НЕДЕЛЯ

Новости. Украинский безвиз, заявление Турчинова, Трамп заблокировал Кинга, обед за $2,7 млн — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

За нашу и вашу свободу. Посол Польши в Украине Ян Пекло рассказал Фокусу об исторических конфликтах между двумя странами, гибридной агрессии РФ и о том, с чьей помощью в Донбассе закончится война

В гостях у бывшего. Фокус выяснил, что происходит с резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье" экс-президента Виктора Януковича на четвёртый год после его бегства

МИР

Тьфу на тебя, Путин. Как в России боролись за самоуважение

ДЕНЬГИ

Скупой платит дважды. Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что в этом году Минфин планирует выделить из бюджета дополнительные 10 млрд грн на субсидии для оплаты коммунальных услуг. По факту эта сумма пойдёт на "проедание", а не на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства

ОБЩЕСТВО

Молодые ветра. Что думают представители цифрового поколения о "взрослом мире"

СПЕЦПРОЕКТ

Других нет. Журнал "Фокус" и благотворительная барахолка "Кураж Базар" (которая 17–18 июня организовывает сбор денег для двух инклюзивных лагерей) продолжают совместный спецпроект "Других нет"

ТЕХНОЛОГИИ

Билет в будущее. Футуристическими концептами транспорта будущего увлеклись не только мечтатели, но и серьёзные корпорации

КАРТА МИРА

Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать не только на европейские столицы, но и на города, которые не значатся в первых строчках путеводителей

КУЛЬТУРА

Кобзарь без врага. Режиссёр Андрей Щербак рассказал Фокусу о своей связи с поэмой Тараса Шевченко "Причинна", эмоциях, которые во время просмотра испытает зритель, а также о том, почему стыдно не знать, кто такие хухи

Оживляя Шевченко. Оксана Цыбка, арт-куратор проекта "Причинна", — о магии и алхимии нового анимационного фильма

Лауреаты и фантазёры. В июньском книжном обзоре Фокуса: рассказы от чемпиона России по литературе; трагедия, превратившая служанку в писательницу; победа любви над детскими травмами; почему Пизанская башня наклонилась, а Америку назвали в честь Веспуччи; альтернативная история Великой Украины

ГИД

Вечность в твоём гардеробе. Мария Бондарь до сих пор хранит купленное 15 лет назад платье третьей линии бренда Issey Miyake ради принта, в точности повторяющего "Осенний пейзаж" японского художника Сэссю

P. S.

Ой, что будет. На следующей неделе, пока Великобритания будет разрывать отношения с ЕС, а Латвия формировать вооружённый батальон, в Украине будут прыгать в воду, кататься на старых трамваях и искать друзей в новой социальной сети