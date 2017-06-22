Фокус №25 (532)

НА ОБЛОЖКЕ

Украинцам очевидно, кто и что является главной угрозой для будущего страны и народа

НЕДЕЛЯ

Новости. Порошенко встретился с Трампом, мусорные проблемы Львова привели к голодовкам, в парламенте Франции из 557 избранных депутатов 223 — женщины, Украина задолжала почти $114 млрд — в новостях Фокуса на этой неделе

СПЕЦПРОЕКТ

Живые и мёртвое. Изучая общественные настроения, Фокус определил ключевой тренд в украинской политике

Такая разная Украина. Алексей Антипович о том, почему почти 40% украинцев хотят вернуть смертную казнь, когда люди перестанут тосковать по Совку и за что больше половины украинцев доверяют президенту Беларуси

СТРАНА

Люди в чёрном. Неудачное покушение на чеченских добровольцев Окуеву и Осмаева — далеко не первое из преступ­лений, совершённых в Украине ино­стран­ными спецслужбами. Фокус рассказывает о том, как зарубежная агентура орудует в нашей стране и почему это происходит

МИР

Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Во Франции разрушена старая двухпартийная модель и все счастливы, в Великой Британии она укрепилась и довольных нет

ДЕНЬГИ

Навеки твой. Фокус выяснил, как искушение за пару минут получить кредит "до зарплаты" может обернуться финансовой кабалой

Торговые сети. Электронная коммерция — один из самых динамичных секторов украин­ской экономики. Однако развитие от­рас­ли осложняют мошенники и фискалы

ТЕХНОЛОГИИ

Интернет для чайников. Фокус выяснил, какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики и когда подобные технологии распространятся у нас

Лечебное ожидание. Фокус выяснил, какой станет медицина 30 лет спустя и где на будущее можно взглянуть прямо сейчас

ОБЩЕСТВО

Почтовый ренессанс. Почему украинские марки котируются выше европейских

КУЛЬТУРА

Просто фу и другая поэтень. Поэт Бахыт Кенжеев — о нерукопожат­ности и коллективной вине, украинско-русской публике на выступлении Сергея Жадана в Нью-Йорке и о том, как сейчас можно оставаться российским патриотом

КАРТА МИРА

Астана: бегом в будущее. Корреспондент Фокуса побывал в столице Казахстана, где заехал в "АЛЖИР", помахал рукой королю Испании, ушёл с саммита ШОС и зарядился энергией на ЭКСПО-2017

Пас на Балтику. Как Фокус ездил в Финляндию болеть за украинскую сборную и что увидел по пути

ГИД

Полёты наяву. Ирина Пустынникова летает по Европе дёшево и рассказывает, как это делается

P. S.

Ой, что будет. На следующей неделе, пока в Украине будут отмечать День Конституции, судить Виктора Януковича и отправлять украинцев в Болгарию новым составом, в мире, возможно, излечат людей от храпа и объединят Кипр