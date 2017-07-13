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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №28 (535)

Фокус №28 (535)

Фокус №28 (535)
13.07.17 6
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НА ОБЛОЖКЕ

Разумеется, наш коллаж — фантазия. Украины не было на G20. Тем не менее этот саммит для страны был очень важным. Он поставил перед нами непростую задачу: не вылететь на периферию противостояния США и России

НЕДЕЛЯ

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СТРАНА

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Игра на публику. В конце июня в Киеве взорвали автомобиль Максима Шаповала, командира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Основной версией следствия является российский след. Фокус разобрался, на какой стадии находятся расследования громких уголовных дел последних двух лет

МИР

Рандеву беды с проблемой. От встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным никто не ожидал ничего хорошего: не вышло бы плохого. Вроде обошлось

ДЕНЬГИ

Что с них взять. Сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников ПриватБанка, в то время как экс-владельцы большинства прогоревших финучреждений страны продолжают уклоняться от погашения долгов

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Впереди паровоза. Революцию в курении подготовили романтики-фармацевты, осуществили "гаражные" компании из Китая, а плоды пожинают табачные гиганты

ОБЩЕСТВО

Средство для передвижения, а не приговор. Как люди с инвалидностью интегрируются в украинском обществе

Девочки, нам ничего не грозит! Почему массовое производство секс-роботов не изменит отношений между мужчинами и женщинами

КАРТА МИРА

Лунный мир. Атакама на севере Чили — самая засушливая пустыня. Но безжизненна она лишь на первый взгляд

ГИД ФОКУСА

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P. S.

Ой, что будет. На следующей неделе в Украине будут судить пранкера Виталия Седюка, поднимать в столице плату за проезд, Китай и США проведут экономический диалог, а в ЕС обсудят преференции для Украины

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