Фокус №28 (535)

НА ОБЛОЖКЕ

Разумеется, наш коллаж — фантазия. Украины не было на G20. Тем не менее этот саммит для страны был очень важным. Он поставил перед нами непростую задачу: не вылететь на периферию противостояния США и России

НЕДЕЛЯ

Новости. Лоукостер Ryanair отказался летать в Украину, 46,1% украинцев за вступление в НАТО, по стране гуляет искусная фальшивка в 100 долларов, новейший препарат для лечения ВИЧ-позитивных пациентов уже в Киеве — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Свой в Европе. Исполняющий обязанности президента ПАСЕ Георгий Логвинский о том, как детективы НАБУ нарушают украинское законодательство, почему испанский суд дал политическое убежище Александру Онищенко и планах баллотироваться в президенты ПАСЕ

Игра на публику. В конце июня в Киеве взорвали автомобиль Максима Шаповала, командира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Основной версией следствия является российский след. Фокус разобрался, на какой стадии находятся расследования громких уголовных дел последних двух лет

МИР

Рандеву беды с проблемой. От встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным никто не ожидал ничего хорошего: не вышло бы плохого. Вроде обошлось

ДЕНЬГИ

Что с них взять. Сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников ПриватБанка, в то время как экс-владельцы большинства прогоревших финучреждений страны продолжают уклоняться от погашения долгов

Ирландцы не пройдут. Фокус разобрался, кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair

Впереди паровоза. Революцию в курении подготовили романтики-фармацевты, осуществили "гаражные" компании из Китая, а плоды пожинают табачные гиганты

ОБЩЕСТВО

Средство для передвижения, а не приговор. Как люди с инвалидностью интегрируются в украинском обществе

Девочки, нам ничего не грозит! Почему массовое производство секс-роботов не изменит отношений между мужчинами и женщинами

КАРТА МИРА

Лунный мир. Атакама на севере Чили — самая засушливая пустыня. Но безжизненна она лишь на первый взгляд

ГИД ФОКУСА

У Чёрного моря. Григорий Руденко спрогнозировал наиболее яркие события Одесского кинофестиваля

Агент Кили. Ирландский актёр Эйдан Тёрнер о неверии в сверхъестественное, впечатлениях от ОМКФ и профессиональных навыках из прошлой жизни

Пятёрка украинских фильмов Одесского кинофестиваля. Все хорошие картины хороши по-своему. Плохие картины на фестиваль не попадают

Народный "транслятор". Фокус поговорил с режиссёром Аркадием Непиталюком о предназначении человека, культурном изнасиловании и борьбе с собственными демонами

Пятёрка зарубежных фильмов Одесского кинофестиваля. По кинолентам Одесского фестиваля можно изучать географию

P. S.

Ой, что будет. На следующей неделе в Украине будут судить пранкера Виталия Седюка, поднимать в столице плату за проезд, Китай и США проведут экономический диалог, а в ЕС обсудят преференции для Украины