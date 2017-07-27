Фокус №30 (537)

НА ОБЛОЖКЕ

Рейтинг: в Украине нет идеального города для жизни. В большинстве из них можно выжить, но нельзя жить

НЕДЕЛЯ

Новости. Стрельба в Днепре, Польша протестует, новые санкции США против России, конфликт в прямом эфире — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Уйти, чтобы вернуться. Беглый российский депутат Илья Пономарёв рассказал Фокусу об имперской сущности Навального, проблемах инвестиций в Украине и о том, как наша страна может реально влиять на РФ

По ту сторону полка "Азов". Корреспондент Фокуса побывал на базе самого известного и противоречивого полка Национальной гвардии Украины

Welcome to Russia. Фокус выяснил, к каким последствиям приведёт упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев

МИР

С ним не соскучишься. Полгода президентства Трампа включили такое количество скандалов, что хватило бы на несколько "нормальных" президентских сроков. Что ни день, то новости

ТЕХНОЛОГИИ

На окраине. Как живётся людям в далёком селе без газа, водопровода, предприятий и высоких технологий

ЖИЗНЬ

Подольский Синай. Гора Гостра в Подольских Товтрах и неопалимая купина

КУЛЬТУРА

Выйти из эпизода. Актриса Лия Ахеджакова о том, ради чего стоит пожертвовать успехом и что носится в воздухе в современной России

Уходя, гасите радары. Звёзды, попавшие в июльскую подборку, делают всё возможное, чтобы увести своего слушателя подальше от пыльного города: высаживают райские сады, собирают рюкзаки и отключают радары

РЕЙТИНГ

Города и люди. Фокус выяснил, насколько комфортны для жизни крупнейшие города страны

Временно недоступны. Фокус разобрался в нюансах жизни в не вошедших в рейтинг городах Крыма и оккупированного Донбасса

P. S.

Ой, что будет. Если вы хотите успеть на все интересные культурные мероприятия августа, учитесь телепортироваться. Очень многие из них запланированы на одни и те же даты