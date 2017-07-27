Фокус №30 (537)

НА ОБЛОЖКЕ
Рейтинг: в Украине нет идеального города для жизни. В большинстве из них можно выжить, но нельзя жить
НЕДЕЛЯ
Новости. Стрельба в Днепре, Польша протестует, новые санкции США против России, конфликт в прямом эфире — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Уйти, чтобы вернуться. Беглый российский депутат Илья Пономарёв рассказал Фокусу об имперской сущности Навального, проблемах инвестиций в Украине и о том, как наша страна может реально влиять на РФ
По ту сторону полка "Азов". Корреспондент Фокуса побывал на базе самого известного и противоречивого полка Национальной гвардии Украины
Welcome to Russia. Фокус выяснил, к каким последствиям приведёт упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев
МИР
С ним не соскучишься. Полгода президентства Трампа включили такое количество скандалов, что хватило бы на несколько "нормальных" президентских сроков. Что ни день, то новости
ТЕХНОЛОГИИ
На окраине. Как живётся людям в далёком селе без газа, водопровода, предприятий и высоких технологий
ЖИЗНЬ
Подольский Синай. Гора Гостра в Подольских Товтрах и неопалимая купина
КУЛЬТУРА
Выйти из эпизода. Актриса Лия Ахеджакова о том, ради чего стоит пожертвовать успехом и что носится в воздухе в современной России
Уходя, гасите радары. Звёзды, попавшие в июльскую подборку, делают всё возможное, чтобы увести своего слушателя подальше от пыльного города: высаживают райские сады, собирают рюкзаки и отключают радары
РЕЙТИНГ
Города и люди. Фокус выяснил, насколько комфортны для жизни крупнейшие города страны
Временно недоступны. Фокус разобрался в нюансах жизни в не вошедших в рейтинг городах Крыма и оккупированного Донбасса
P. S.
Ой, что будет. Если вы хотите успеть на все интересные культурные мероприятия августа, учитесь телепортироваться. Очень многие из них запланированы на одни и те же даты