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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №30 (537)

Фокус №30 (537)

Фокус №30 (537)
27.07.17 30
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НА ОБЛОЖКЕ

Рейтинг: в Украине нет идеального города для жизни. В большинстве из них можно выжить, но нельзя жить

НЕДЕЛЯ

Новости. Стрельба в Днепре, Польша протестует, новые санкции США против России, конфликт в прямом эфире — в новостях Фокуса на этой неделе

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Уйти, чтобы вернуться. Беглый российский депутат Илья Пономарёв рассказал Фокусу об имперской сущности Навального, проблемах инвестиций в Украине и о том, как наша страна может реально влиять на РФ

По ту сторону полка "Азов". Корреспондент Фокуса побывал на базе самого известного и противоречивого полка Национальной гвардии Украины

Welcome to Russia. Фокус выяснил, к каким последствиям приведёт упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев

МИР

С  ним не соскучишься. Полгода президентства Трампа включили такое количество скандалов, что хватило бы на несколько "нормальных" президентских сроков. Что ни день, то новости

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На окраине. Как живётся людям в далёком селе без газа, водопровода, предприятий и высоких технологий

ЖИЗНЬ

Подольский Синай. Гора Гостра в Подольских Товтрах и неопалимая купина

КУЛЬТУРА

Выйти из эпизода. Актриса Лия Ахеджакова о том, ради чего стоит пожертвовать успехом и что носится в воздухе в современной России

Уходя, гасите радары. Звёзды, попавшие в июльскую подборку, делают всё возможное, чтобы  увести своего слушателя подальше от пыльного города: высаживают райские сады, собирают рюкзаки и отключают радары

РЕЙТИНГ

Города и люди. Фокус выяснил, насколько комфортны для жизни крупнейшие города страны

Временно недоступны. Фокус разобрался в нюансах жизни в не вошедших в рейтинг городах Крыма и оккупированного Донбасса

P. S.

Ой, что будет. Если вы хотите успеть на все интересные культурные мероприятия августа, учитесь телепортироваться. Очень многие из них запланированы на одни и те же даты

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