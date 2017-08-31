Фокус №35 (541)

НЕДЕЛЯ

Новости. Сжиженный газ в Украине продолжает дорожать, рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, северокорейская ракета пролетела над Японией, Андрей Ярмоленко переходит в дортмундскую «Боруссию» — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Военный администратор. Глава Донецкой ВГА рассказал о том, боится ли Порошенко Путина, кого из сепаратистов нужно амнистировать и влияет ли Ринат Ахметов на Донбасс

Жаркая осень. В Украине стартует новый политический сезон. Он станет подготовкой к избирательной президентской кампании. Будет много событий и скандалов. На конструктивную работу времени, похоже, не останется

Будут сидеть. Я сказал! Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках

Остановитесь! Полиция! Корреспондент Фокуса провёл день с экипажем патрульной полиции

МИР

Культовое государство. Журналист Фокуса оказался в Северной Корее, где расплакался в одном музее и пришёл в восторг в другом

ДЕНЬГИ

Отечественный продукт. Фокус выяснил основные стереотипы украинского общества касательно IT-индустрии и разобрался, насколько они соответствуют реальности

Анонимное пространство. СЕО файлообменника FEX Сергей Ковальчук о цифровой собственности, взаимоотношении с правообладателями и причинах провалов большей части стартапов

Из куколки в бабочку. Основатель и генеральный директор EVO.company Николай Палиенко о миграции программистов из аутсорсинга в продуктовые проекты

Эволюция разума. Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев о способе привязать украинские стартапы к родной земле

ОБЩЕСТВО

Приехать, увидеть и поддержать. Сторителлинг участников Ukrainer, или Как интересно рассказать об Украине миру

ЖИЗНЬ

Жернова истории. Фокус побывал на сатановской мельнице, где всё до сих пор по старинке: днём вода крутит колёса, а ночью русалки, черти и водяные устраивают свои шабаши

КУЛЬТУРА

«Бумбокс» в дороге. Фокус поговорил с Андреем Хлывнюком о новом альбоме «Голий Король», о том, почему мир скроен под посредственных людей, таланте как территории свободы и прыжке на тарзанке

Молчаливый гром. Стендап во мраке, отец в платье и древняя раса сверхлюдей — в лучших сериалах сентября

ГИД

Дело в деньгах. Дмитрий Слинько предлагает отметить 21-летие гривны

P. S.

Ой, что будет. На предстоящей неделе, пока в Украине действующий президент выступит с ежегодным посланием к ВР, а бывшего президента будут судить, сборная Украины по футболу проведёт сразу два матча в рамках ЧМ-2018, а в Минске и в Киеве состоятся акции протеста